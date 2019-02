31.01.2019 17:44 | von: Arne Böwig

Polizei Langenhagen ermittelt wegen Warenbetrugs

Wegen Warenbetrugs in 20 Fällen ermittelt die Polizei Langenhagen, nun steht ein 26-Jähriger Mann aus Hannover im Fokus der Ermittler.

Der junge Mann hatte Ende Februar 2018 an verschiedenen Geldautomaten Abhebungen von dem bei der Tat genutzten Konto getätigt. Heute wurde seine Wohnung im Stadtteil Linden-Mitte durchsucht, wobei die Beamten auf Kleidung stießen die der Verdächtige während den Abhebungen getragen hat. Der 26-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vorerst wieder freigelassen, die Untersuchungen gegen ihn dauern an. Die Ermittlungen zu Mittätern dauern an.