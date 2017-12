27.12.2017 16:34 | von: Lisa Lechner

Polizei Langenhagen registriert Einbrüche über Weihnachtstage

Die Polizei Langenhagen hat über die Weihnachtsfeiertage mehrere Einbrüche registrieren müssen.

In drei Fällen sind die Täter von Anwohnern gestört worden. In der Straße Sandkamp hatte ein Anwohner an Heiligabend einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt. Der etwa 1,75 m große Mann in dunkler Kleidung konnte flüchten. Am ersten Weihnachtsfeiertag versuchten Einbrecher in Häuser am Emsweg und in der Hanseatenstraße einzubrechen. In einem Reihenhaus am Buschkamp sowie einer Wohnung im Luheweg entwendeten Diebe Schmuck und Bargeld. Ermittler prüfen nun mögliche Zusammenhänge in den Fällen. Die Polizei Langenhagen bittet um Hinweise.