Polizei nimmt Mann fest

Polizeibeamte haben einen 35 Jahre alten Mann festgenommen.

Er steht im Verdacht, einen 25-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt zu haben. Die Polizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Nach ersten Erkenntnissen stand der 25-Jährige an der Bahnhaltestelle Kröpcke, als der Tatverdächtige ihn bedrohte und ihm eine Stichwunde im Rücken zufügte. Die Polizeibeamten konnten ihn im Rahmen einer Fahndung in Ricklingen festnehmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit noch an.