Sie soll mit einer gestohlenen EC-Karte Abhebungen in zwei Bankfilialen in der Südstadt und Mitte veranlasst haben. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte die 47-jährige Geschädigte ihr Portemonnaie an ihrem Arbeitsplatz am HDI-Platz vergessen. Kurz darauf bemerkte sie, dass ihr Personalausweis sowie zwei EC-Karten entwendet wurden. Die Polizei sucht nun mithilfe von Fotos der Überwachungskameras an der Sallstraße nach der jungen Betrügerin.



Die Verdächtige ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, war mit einer dunklen Hose, einem dunklen Shirt und einer dunklen Sommerjacke bekleidet. Sie trug weiße Turnschuhe, eine Brille mit schwarzem Gestell und hatte rot gefärbte Haare. Hinweise unter (0511) 109-5555.