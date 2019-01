22.01.2019 07:17 | von: Arne Böwig

Polizei sucht nach 71-jähriger Vermissten.

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Polizei Hannover sucht nach einer vermissten 71-Jährigen.

Die Seniorin wurde zuletzt am Freitag gegen 17 Uhr im Stadtteil Groß-Buchholz gesehen. Dort hatte sie eine Nachbarin entdeckt. Darüber hinaus liegen Informationen vor, wonach sich Christa E. am Freitagvormittag am Laher Friedhof und am Altwarmbüchener See aufgehalten haben soll.

Die Beamten setzten einen sogenannten Mantrailer-Hund ein, der die Ermittler zum Mittellandkanal an der General-Wever-Straße führte. Dort sucht die Polizei derzeit unter anderem mit einem Hubschrauber und einem Sonarboot nach der vermissten 71-Jährigen. Die Gesuchte ist 1,68 Meter groß, schlank und hat kurze, grau-blonde Haare. Zeugen werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Lahe zu wenden.