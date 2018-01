Der Mann steht im Verdacht mit einer geraubten EC-Karte Geld von einem Automaten abgehoben zu haben. Er zwang einen 21-Jährigen an der Reitwallstraße in Mitte, ihn zu einem Geldautomaten zu begleiten und seine PIN-Nummer einzugeben. Der Unbekannte hob 800 Euro ab und flüchtete damit. Zuvor hatte er das Opfer und seiner Begleitung Schläge angedroht, wenn er seiner Forderung nicht nachkomme. Angaben der Polizei zufolge sei dies bereits am 24. November vergangenen Jahres passiert. Die Polizeiinspektion Mitte sucht nach Zeugen.

Der Räuber spricht akzentfreies Deutsch. Er ist Mitte bis Ende 30, zirka 1,75 bis 1,80 Meter groß und schlank. Er hat schwarze, kurze Haare ("Boxerschnitt") und kleinere Narben im Gesicht. Auffällig: Ein Tattoo unter dem rechten Auge - Schriftzug in großen Druckbuchstaben, beginnend mit "F". An jenem Freitag war er dunkel bekleidet, u.a. trug er eine schwarze Jacke mit "Ralph Lauren" Emblem in weiß.

Die Polizei bittet Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, sich mit der Polizeiinspektion Mitte unter der Rufnummer 0511 109-2820 in Verbindung zu setzen.