07.08.2018 16:39 | von: Arne Böwig

Polizei sucht Zeugen zu Messerstecherei

Kategorie aktuelle Nachrichten

Montagabend ist es an der Walderseestraße zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 29-Jährigen und einem 24 Jahre alten Mann gekommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge waren die beiden Streithähne gegen 22:45 Uhr im Eingangsbereich des Biergartens am Lister Turm aneinandergeraten.

Im Laufe der Auseinandersetzung erlitt der 29-Jährige Stichverletzungen am Bein und am Oberkörper sowie der 24-Jährige eine Kopfplatzwunde, bevor weitere, ebenfalls an den Streitigkeiten beteiligte Personen die beiden Kontrahenten trennten.

Zwischenzeitlich alarmierte Beamte konnten die beiden Verletzten vor Ort festnehmen, ließen diese jedoch zur ärztlichen Behandlung in umliegende Krankenhäuser bringen. Zeugen, die insbesondere Hinweise zum Tathergang geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.