16.06.2017

Polizei Wunstorf ermittelt wegen mutmaßlichem Exhibitionismus

Die Polizei Wunstorf fahndet mithilfe einer Phantomzeichnung nach einem 50-60 Jahre alten Mann.

Er soll sich am Donnerstagsabend am Mittellandkanal in Wunstorf-Kolenfeld vor drei minderjährigen Mädchen entblößt haben. Die Mädchen im Alter von 14-15 Jahren bemerkten den Mann, als sie die Brücke über den Mittellandkanal an der Verlängerung der Weißer Damm-Straße passierten. Als die Mädchen ihn zur Rede stellen wollten, flüchtete der Mann mit einem Fahrrad in Richtung Haste. Der gesuchte Mann ist 50 bis 60 Jahre alt und korpulent. Er soll ein grünes Oberteil und eine blaue Hose getragen haben. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Wunstorf entgegen.