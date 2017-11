29.11.2017 11:34 | von: Lisa Lechner

Polizeieinsätze zum Bundesparteitag der AfD am Wochenende

Zum Bundesparteitag der AfD am kommenden Wochenende im hannoverschen Congress Centrum, bereitet sich die Polizei auf einen Großeinsatz vor.

Insgesamt sechs Gegendemonstrationen sind bei der Polizei angemeldet; es werden rund 8.500 Teilnehmer erwartet. Die Behörden müssen sowohl für die Sicherheit der Demonstranten, als auch für den Schutz von AfD-Mitgliedern und Abgeordneten sorgen. Die erste Demo soll bereits am Freitag in der Nordstadt sein. Am Samstag beginnt ab 9 Uhr eine Demonstration unter dem Motto "Unsere Alternative heißt Solidarität". Gegen 13:30 Uhr werden sich die Demonstranten der Kundgebung des Deutschen Gewerkschafts Bundes, DBG, anschließen. Am Wochenende muss rund um den Veranstaltungsort und in der Innenstadt mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.