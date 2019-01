23.01.2019 18:00 | von: Nina Haberlandt

Polizeikleidung kontaminiert

Beamte der Polizeidirektion Hannover müssen ihren Dienst derzeit zum Teil in ziviler Kleidung verrichten.

Der Grund: In der zentralen Polizeidirektion sind giftige Stoffe aus alten Neonröhren ausgetreten. Diese haben die Dienstkleidung der Polizisten kontaminiert. Die belasteten Neonröhren-Lampen in den Räumen der ersten Hundertschaft wurden inzwischen ausgetauscht. Noch in dieser Wochen soll auch das Gebäude der zweiten Hundertschaft überprüft werden. Für den Landesvorsitzenden der Gewerkschaft der Polizei Niedersachsen, Dietmar Schilff, kommt der marode Zustand der Gebäude nicht überraschend. Er fordert, eine Erhöhung der Investitionen in Liegenschaften und Gebäude. Die Polizei hätte alte Gebäude, die seit Jahrzehnten nicht mehr modernisiert worden wären und die angängig seien.