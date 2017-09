11.09.2017 15:39 | von: Kaspar Weist

Positive Bilanz für Entdeckertag in Hannover

Nach dem Entdeckertag am Sonntag hat die Region eine positive Bilanz gezogen.

Insgesamt haben etwa 200.000 Gäste die über die Region verteilten Angebote des Entdeckertags genutzt. Das waren rund 70.000 mehr als noch im Vorjahr. Anlässlich des 30. Jubiläums standen die 33 Tourenziele in diesem Jahr unter dem Motto „Best of“. Interessenten konnten daher Ausflugsklassiker wie den Klosterstollen in Barsinghausen oder das Straßenbahnmuseum in Sehnde-Wennigsen besichtigen. Zusätzlich wurde Besuchern in der Innenstadt auf sieben Bühnen ein musikalisches Programm geboten. So spielten auf der radio leinehertz - Bühne unter anderem die britische Singer/Songwriterin Sobi und das Duo Milou & Flint aus Hannover. Der nächste Regionsentdeckertag findet am 9. September 2018 statt.