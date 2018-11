06.11.2018 17:37 | von: Kai Rapke

Postbankt in der List wird geschlossen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Filiale der Postbank an der Gabelsbergerstraße in der List soll Mitte nächsten Jahres geschlossen werden.

In den Zeiten der Digitalisierung beobachte die Postbank wie sich der Markt und das Nutzerverhalten der Kunden ändere, so Postbank-Sprecher Ralf Palm. Endgültig Schluss für die Filiale sei am 30. Juni 2019. Kunden müssen dann auf die Melanchthonstraße ausweichen, in die Stadt oder bis nach Groß-Buchholz fahren.