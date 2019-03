08.03.2019 10:33 | von: Dimitra Harlis

Postkarten zur Veranschaulichung von Gleichstellung

Kategorie aktuelle Nachrichten

Anlässlich des internationalen Frauentages weist die Gleichstellungsbeauftrage Petra Mundt auf, dass es noch immer Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Beispielsweise beim Lohn oder in der Sitzverteilung der Kommunalparlamente.

Um die Fakten zur Gleichstellung zu veranschaulichen, werden diese von der Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros auf Postkarten gedruckt. Sieben Tatsachen werden versammelt und durch einprägsame Grafiken unterstützt. Schon ein kurzer Faktencheck auf einer Postkarte mache deutlich, wie es um die Gleichstellung von Männern und Frauen steht, so Petra Mundt. Sie macht darauf aufmerksam, dass die Gleichsetzung in der Verfassung festgeschrieben ist und das auch erfüllt werden solle. Die Postkarten werden in Gaststätten und öffentlichen Einrichtungen verteilt.