08.02.2019 09:49 | von: Marisa Dziuk

Projekt "Babylotsen" in den Startlöchern

Das Pilotprojekt „Babylotsen“ der Region Hannover steht in den Startlöchern.

Damit will die Region junge Eltern bei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder stärker unterstützen. Start des Pilot-Projekts ist im Klinikum Neustadt. Insgesamt veranschlage die Region Hannover rund 156.000 Euro für die Umsetzung in den nächsten drei Jahren. Der Jugendhilfeausschuss hat dem Projekt am Donnerstag erstmals grünes Licht gegeben. Die endgültige Entscheidung soll laut der Region Hannover in der Regionsversammlung am 26. Februar fallen.