05.09.2017 17:20 | von: Frederick Dumke

Prostituierte zu 3 Jahren auf Bewährung verurteilt

Im Verfahren wegen mutmaßlichen Beischlafdiebstahls hat das Amtsgericht Hannover heute ein Urteil gefällt.

Die Angeklagte soll als Prostituierte in einem Bordell in Hannover tätig gewesen sein. Unter dem Vorwand, sie benötige die EC-Karte zur Abrechnung ihrer Dienste, habe sie sich dabei in vier Fällen von Geschädigten die EC-Karten übergeben lassen und diese anschließend aufgefordert, die dazugehörige PIN-Nummer in ein von ihr übergebenes Tablet einzugeben. Danach soll sie mit den EC-Karten und dem Tablet kurzzeitig das Bordell verlassen und bei nahegelegenden Bankautomaten Geld abgehoben haben. Dabei sei ein Schaden in Höhe von über 3000 Euro entstanden. Das Amtsgericht verhängte daraufhin heute eine 3 jährige Bewährungsstrafe und ein Bußgeld in Höhe von 1000 Euro. Zudem muss sie sich in regelmäßigen Abständen bei einer Polizeibehörde melden und den angerichteten Schaden ersetzen.