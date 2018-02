13.02.2018 08:28 | von: Björn Schönfeld

Protestpost für Jagau

Kategorie aktuelle Nachrichten

Bredenbeck erprobt den Aufstand, zumindest wenn es nach Ortsbürgermeister Heiko Farwig geht.

In der Ortsratssitzung am Montagabend verteilte Farwig laut Calenberger Online News Postkarten, um gegen die geplante Ausdünnung des Busverkehrs zu protestieren. Die Karten sollen an Regionspräsident Hauke Jagau gehen, für das Porto hat der Bürgermeister des Wennigser Ortsteils selbst gesorgt. Im Zuge der Neuaufstellung von Regiobus könnten in Bredenbeck einzelne Verbindungen der Buslinie 520 entfallen. Um über die Pläne von Regiobus und Region zu informieren, nahm unter anderem der Regionsabgeordnete Paul Krause an der Sitzung teil.