08.02.2019 08:10 | von: Marisa Dziuk

Prozess wegen räuberischer Erpressung startet

Kategorie aktuelle Nachrichten

Vor der großen Strafkammer wird heute ein Strafverfahren wegen Diebstahls und räuberischer Erpressung verhandelt.

Dem Angeklagten Manuel A. wird zur Last gelegt, im März 2018 im Kaufhof am Ernst-August-Platz mehrere Messersets im Gesamtwert von fast 800 Euro gestohlen zu haben. Im Juni soll er dann in der Reitwallstraße einen Passanten dazu gezwungen haben, ihm 150 Euro auszuhändigen. Der Passant weigerte sich zunächst, doch als der Angeklagte ihm mit einem Einhandklappmesser eine Schürfwunde am Arm zufügte, habe er ihm seine Barschaft von 140 Euro ausgehändigt.