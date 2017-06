09.06.2017 08:20 | von: Beke von Ditfurth

Prügelei endet vor Gericht

Wegen einer Auseinandersetzung mit seinem ehemaligen Vermieter muss Yilmaz D. sich heute vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Dem Angeklagten wird vorgeworfen seinem Opfer in einer Bar am Engelbosteler Damm mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen zu haben. Dabei soll er einen Kugelschreiber in der Hand gehalten und sein Opfer im Gesicht verletzt haben. Zum Tatzeitpunkt soll sich D. in einem schuldunfähigen Zustand befunden haben.