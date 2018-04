17.04.2018 07:28 | von: Janna Remmers

Quo vadis, Ihmezentrum?

Kategorie aktuelle Nachrichten

Um die Zukunft des Ihmezentrums geht es heute um 19 Uhr in einer Talkrunde von h1 - Fernsehen aus Hannover. Dabei sitzen erstmals alle Interessensgruppen an einem Tisch.

Angesetzt ist die Talkrunde für 60 Minuten. Das Gespräch findet nicht wie sonst üblich in einem Studio, sondern in familiärer Atmosphäre am H1 - Küchentisch statt. Interessant ist heute die Konstellation der Gäste. Nicht nur Stefan Schostok als Vertreter der Stadt ist vor Ort, er diskutiert unter Anderem mit dem Geschäftsführer des Ihmezentrum-Investors Sascha Hettrich. Außerdem mit am Tisch ein Vertreter der Initiative Zukunftswerkstatt, die sich aktiv mit der Entwicklung des für Hannover wichtigen Gebäudes auseinandersetzt. Zum Hintergrund: Mehrere Investoren haben es in den letzten 20 Jahren nicht geschafft, die Immobilie zu entwickeln. Die Stadt hat unlängst einen langfristigen Mietvertrag mit dem jetzigen Investor Intown abgeschlossen. Dieser ist an Bedingungen geknüpft, die in der Sendung diskutiert werden. Die Talkrunde läuft heute Abend unter dem Sendungsnamen 'Talkterrine' um 19 Uhr auf h1Fernsehen und ist danach online verfügbar.