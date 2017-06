We proudly present the On Air Store & Events - mit vielfältigem Angebot



Das "Shopping On Air Projektteam" (kurz SOAP), bestehend aus 6 unserer Auszubildenden, hat einen neuen Hingucker am Fuße des Citystudios entstehen lassen. Den Eingangsbereich ziert nun ein schicker Empfang nebst Verkausstelle für CD's, Merch and more. Neben den von leinehertz präsentierten Musikern stellen wir auch Künstler und ihre Werke der leinehertz Galerie aus und vertreiben unsere eigenen Merchandiseprodukte.



radio leinehertz gibt mit diesem neuen Projekt Kunstschaffenden eine neue Plattform, ihre Arbeit vorzustellen und zu verbreiten.

Also schaut gerne vorbei.





Euer radio leinehertz 106.5 - Team