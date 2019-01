04.01.2019 16:30 | von: Eva Kokinaki

Räuber überfällt zwei Personen in Oberricklingen

Kategorie aktuelle Nachrichten

Ein Räuber hat am Donnerstagabend in Oberricklingen einen 51-Jährigen und seine 82 Jahre alte Mutter überfallen.

Laut Polizeiangaben war der Mann mit seiner Mutter in einem Supermarkt am Eberhard-Eggers-Platz einkaufen. Nach Verlassen des Geschäfts entriss ihm der Unbekannte von hinten seine Tasche. In dieser befand sich neben Geld noch ein Goldring. Bevor der Täter in Richtung Sauerwinkel flüchtete, schubste er die beiden Personen zu Boden. Sowohl der 51-Jährige als auch seine Mutter wurden leicht verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos.

Zu dem Räuber liegt derzeit folgende Beschreibung vor: Er ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß und von schlanker Statur. Zur Tatzeit war er mit einer schwarzen Hose sowie einer schwarzen Winterjacke bekleidet, deren Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte.

Nun sucht die Kriminalpolizei Zeugen des Überfalls. Sie werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion West (0511 109-3920) zu melden.