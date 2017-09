08.09.2017 12:49 | von: Björn Schönfeld

Ratssitzung bei "Pimp your Town"

Beim Planspiel „Pimp your Town“ findet heute in der Wedemark die Ratssitzung statt.

Das Planspiel will jungen Menschen die Kommunalpolitik näher bringen. Die Schüler übernehmen die Rollen von Ratspolitikern und lernen so den politischen Entscheidungsfindungsprozess auf der lokalen Ebene kennen. Nachdem die Teilnehmer bereits am Donnerstag in Ausschuss-AGs getagt hatten, stimmen sie heute über ihre Anträge ab. Diese sollen später in die tatsächliche Politik in der Wedemark eingebracht werden.