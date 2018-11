19.11.2018 13:38 | von: Kai Rapke

Raubüberfall in Linden

Kategorie aktuelle Nachrichten

In Linden haben am Wochenende Unbekannte einen 33-Jährigen in einem Park an der Stärkestraße angegriffen und seine Geldbörse sowie sein Handy erbeutet.

Drei der gesuchten Täter sind offenbar von südosteuropäischer Erscheinung, wovon zwei etwa 1,80 Meter groß sind und einer etwas kleiner. Ihr zirka 1,90 Meter großer Mittäter ist dunkelhäutig und war, wie die restlichen Räuber, während der Tat dunkel gekleidet. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion West entgegen.