30.01.2019 12:44 | von: Arne Böwig

Recht auf Weiterbildung für Hannovers Arbeitnehmer

Kategorie aktuelle Nachrichten

Beschäftigte in der Region Hannover sollen künftig ein Recht auf Weiterbildung bekommen, um ihre Arbeitsplätze für die Digitalisierung fit zu machen.

Das fordert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten mit Blick auf den rasanten und stetigen Wandel der Arbeitswelt. Im Jahr 2017 haben lediglich 12 Prozent der Erwerbstätigen in der Region an einer beruflichen Weiterbildung teilgenommen, wie das Statistische Landesamt bekannt gibt. Angesichts der Umbrüche in vielen Branchen seien dies aber noch viel zu wenige, kritisiert Lena Melcher, Geschäftsführerin der NGG Hannover.