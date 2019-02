22.02.2019 10:21 | von: Dimitra Harlis

Recken besiegen Füchse Berlin

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die TSV Hannover-Burgdorf hat sich am Donnerstag mit 26:25 gegen die Füchse Berlin durchgesetzt.

Obwohl die Recken zeitweise mit sechs Toren hinten lagen, spielte die Mannschaft von Trainer Carlos Ortega in der zweiten Halbzeit die Führung heraus. Ohne Torwart Martin Ziemer wäre es für die TSV schon zur Halbzeit gewesen, betonte Trainer Ortega nach dem Sieg. Fabian Böhm brachte zwei Minuten vor Abpfiff die Recken erstmals zum 26:25 in Front. Am 28. Februar spielen die Hannoveraner dann gegen den TSV GWD Minden.