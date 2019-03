25.03.2019 10:30 | von: Kaspar Weist

Recken gewinnen im EHF-Cup gegen HC Rabotnik Bitola

Kategorie aktuelle Nachrichten

Im EHF-Cup hat Handballerstligist TSV Hannover-Burgdorf seine Chancen auf den Einzug ins Viertelfinale erhöht.

Die Recken konnten sich am Sonntag mit 29:17 gegen den mazedonischen Verein HC Rabotnik Bitola durchsetzen. Gelingt dem Team von Carlos Ortega am Mittwoch ein Sieg gegen den RK Nexe, könnte sich die Mannschaft den für das Viertelfinale notwendigen zweiten Platz erkämpfen. Mit 5 Punkten befinden sich die Recken derzeit auf dem 3. Platz in der Gruppe B des Pokals.