28.03.2019 07:50 | von: Björn Schönfeld

Recken ziehen in EHF-Viertelfinale ein

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der größte Erfolg der Vereinsgeschichte der Recken – so nannte Trainer Carlos Ortega einen möglichen Einzug ins Viertelfinale des Handball Europapokals.

Am Abend konnte die TSV Hannover-Burgdorf genau diesen Erfolg feiern. Mit 32:22 fegten die Recken den RK Nexe in Hannover vom Feld. Bereits zur Halbzeit waren die Burgdorfer mit 14:9 das deutlich bessere Team - in der zweiten Hälfte konnten sie vollends überzeugen und den komfortablen Sieg sichern. Bester Torschütze der Recken war Timo Kastening mit 10 Treffern. Im Viertelfinale des EHF-Pokals können die Recken auf die Füchse Berlin oder den FC Porto treffen. Ausgelost werden die Partien am Dienstag.