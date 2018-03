01.03.2018 09:50

Redaktionspraktikum - Musik

radio leinehertz 106.5 braucht SIE als Praktikant/in in der Musikredaktion.

Dauer: mind. 3 Monate

Arbeitszeiten: 10 Uhr bis 18 Uhr

Bereiche: Innendienst, Außendienst



Was gibt’s zu tun:



- Musikthemen recherchieren

- Unterstützung der Musikredaktion

- Reportagen fertigen

- Moderationstexte schreiben

- Interviews schreiben

Was bieten wir:

– Wir führen Sie in die Musikplanung ein

– Wir machen Sie mit dem Audioschnitt vertraut

– Wir führen Sie ein in die Interviewtechnik

– Wir schulen Sie in der Produktion von Beiträgen

– Sie erhalten ein individuelles Arbeitszeugnis

– Nach Ende des Praktikums besteht die Möglichkeit der Übernahme als freier Mitarbeiter

– Außerdem besteht im Anschluss an das Praktikum die Möglichkeit der Mitarbeit in einer unserer Redaktionen.

Interesse? Dann schicken Sie Ihre Bewerbung an bewerbung(at)leinehertz.de