10.09.2018 17:12 | von: Arne Böwig

Regeln für Hannovers Straßenmusiker verschärfen sich

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Stadt Hannover führt neue Regeln für Straßenmusiker ein, die ab sofort gelten.

Musiziert werden darf nur an dafür ausgewiesenen Plätzen, in der Innenstadt sind dafür 17 und in der Lister Meile neun Orte ausgewählt worden. Die Künstler dürfen zwischen 12 und 19.30 Uhr nur jeweils in der ersten halben Stunde spielen. Dann sind eine Spielpause und ein Ortswechsel nötig. Der gleiche Standort darf nur 30 Minuten pro Zweistundenzeitraum bespielt werden und auch nicht zweimal hintereinander genutzt werden. Musikgruppen dürfen maximal vier Personen umfassen.