27.02.2019 10:33 | von: Kai Rapke

Region Hannover Partner von "Niedersachsen für Europa"

Dies wurde gestern mit einer breiten Mehrheit auf der Regionsversammlung entschieden.

Das überparteiliche Bündnis möchte über die EU und ihre Institutionen informieren und die Verdienste und Errungenschaften der EU würdigen. Gleichzeitig soll die Völkerverständigung und die europäische Intergration gefördert werden. Ziel sei zudem die Motivation zu steigern an der kommenden Europawahl im Mai teilzunehmen. "In Zeiten, in denen die Europäische Union von außen und von innen in Frage gestellt werden würde und nationalistische Tendenzen auf dem Vormarsch sei, sei es wichtig, ein klares Signal für Europa zu werden, so Regionspräsident Hauke Jaugau.