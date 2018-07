16.07.2018 08:02 | von: Antonia Brand

Region warnt vor Blaualgen

Die Region Hannover warnt angesichts der warmen Witterung vor Blaualgen in Badegewässern.

Unter anderem am Irenensee, am Steinhuder Meer, am Parksee Lohne und am Kiesteich Bordenau wurden bei aktuellen Proben hohe Anteile an Blaualgen im Wasser festgestellt. Besonders Eltern von Kleinkindern und Hundebesitzer sollten wachsam sein. Beim Verschlucken des Wassers ist mit Übelkeit, Erbrechen oder Atemnot zu rechnen. Badende werden gebeten, auf die Hinweise vor Ort und Trübungen im Wasser zu achten und im Fall von Blaualgen die entsprechenden Bereiche zu meiden.