26.10.2018 07:50 | von: Kai Rapke

Region weitet Nachtverkehr aus

Die Region Hannover weitet den Nachtverkehr auf der Deistersstrecke aus.

Ab Dezember fährt die S-Bahn an den Wochenenden zwischen 24 und 4 Uhr im Stundentakt in beide Richtungen. So soll für mehr Sicherheit gesorgt werden. Von Hannover über Barsinghausen über Haste und umgekehrt wird die Bahn zudem von Sicherheitspersonal der Deutschen Bahn begleitet. Nach Angaben der DB Regio werde das Sicherheitspersonal außerdem bei besonderen Ereignissen wie Fußballspielen, Maschseefest oder Weihnachtsmarkt eingesetzt.