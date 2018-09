03.09.2018 10:30 | von: Dimitra Harlis

Regionsgrüne wenden sich mit offenem Brief an Region Hannover

Kategorie aktuelle Nachrichten

Die Regionsgrünen fordern in einem offenen Brief an die Region Hannover und ihre Kommunen, aus Seenot Gerettete aufzunehmen und so ein Signal für Humanität und das Grundrecht auf Asyl zu setzen.

Auf der Mitgliederversammlung von den Grünen am Samstag berichtete der Fotojournalist und Grünen-Politiker Erik Marquardt von seinen Seenot-Einsätzen und der aktuellen Situation im Mittelmeer. Die Forderung der Grünen: Politiker in der Region Hannover sollen sich der Initiative der Rheinstädte wie Köln, Düsseldorf und Bonn anschließen. Heißt, Geflüchtete, die im Mittelmeer in Not geraten sind, sollen zusätzlich aufgenommen werden.