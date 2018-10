25.10.2018 15:29 | von: Kai Rapke

Regionspräsident Hauke Jagau überreicht Hörregions-Plakette

Der Weltmarktführer für Hörimplantate, Cochlear, ist von Regionspräsident Hauke Jagau jetzt mit der Hörregions-Plakette ausgezeichnet worden.

Der Hörimplantatehersteller ist seit 25 Jahren in Groß-Buchholz zu Hause. Das global aufgestellte Unternehmen sorgt durch seine Arbeit für eine Verbesserung der Lebensqualiät bei hundertausenden Menschen. Cochlear sei ein wichtiger Partner in unserem Netzwerk, so Regionspräsident Jagau. Hannover sei der führende Standort zum Thema Hören. In keiner anderen Region seien derart viele Unternehmen und medizinische, wissenschaftliche, sowie kulturelle Einrichtungen aktiv.