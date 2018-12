04.12.2018 11:28 | von: Kai Rapke

Rekord am Flughafen Hannover

Der Flughafen Hannover verzeichnet einen neuen Passagierrekord.

So wurden dieses Jahr bereits sechs Millionen Fahrgäste transportiert. Es ist das erste Mal in der Geschichte des Flughafens, das diese Zahl ereicht wurde. Bis zum Jahresende wird erwartet, dass die Zahl der Passagiere auf 6,3 Millionen ansteige, so Geschäftsführer des Flughafen Hannover Raoul Hille.