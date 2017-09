06.09.2017 12:22 | von: Kaspar Weist

"REWE Night" startet heute Abend in Hannover

Heute Abend geht die vorletzte Skate by night an den Start.

Die sogenannte "REWE Night" führt zu einem Rewe-Markt in Laatzen, wo ein kleiner Pausensnack auf die Teilnehmer wartet. Die 24 Kilometer lange Tour beginnt am Klagesmarkt und führt durch die Südstadt Richtung Laatzen. Anschließend geht es über die Expo Plaza wieder zurück in die Innenstadt. Losgerollt wird um 20:30 Uhr, ein "Get together" findet bereits ab 18:30 Uhr statt.