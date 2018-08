14.08.2018 11:44 | von: Lisa Lechner

Roboterfabrik startet in Hannover

Heute startet die Roboterfabrik "Open Roberta Lab" für Kinder in Hannover.

Das Open Roberta Coding Hub bietet Kindern den Einstieg in die Welt der Bits und Bytes. Interessierte Kinder und Jugendliche ab 8 Jahren werden somit spielerisch in den MINT-Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik geschult. Die Programmierwelt wird von Ulf-Birger Franz, Wirtschaftsdezernent der Region Hannover, Thorsten Leimbach, Leiter der Roberta-Initiative am Fraunhofer Institut für Intelligente Analyse- und Informationssysteme sowie von Ina May, Leiterin des Roberta RegioZentrums, eröffnet.