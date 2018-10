16.10.2018 13:34 | von: Sophie Baeder

Rückzugsraum für Trinker am Raschplatz bleibt

Kategorie aktuelle Nachrichten

Trinker am Raschplatz dürfen den Rückzugsraum "Kompass" vorerst weiter nutzen.

Der Rückzugsraum „Kompass“ für Trinker am Raschplatz bleibt bis Ende 2020 bestehen, das berichtet die HAZ. Mit großer Mehrheit beschloss der Sozialauschuss am Montag. Lediglich die AfD stimmte dagegen. Der Kompass entzerre die Konflikte rund um die Trinkerszene am Raschplatz erheblich, hieß es. Darüber hinaus ist geplant mehr geeignete Räume zu finden. Laut der Diakonie war die Einrichtung am Raschplatz gerade in den Wintermonaten überfüllt. Dazu will die Stadt der Überfüllung mit geänderten Öffnungszeiten und etwas mehr Personal herr werden.