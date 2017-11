23.11.2017 08:23 | von: Björn Schönfeld

Runter vom Gas in Ronnenberg

Die Stadt Ronnenberg will die Geschwindigkeitsbegrenzung auf fünf Straßen in Linderte, Empelde und Ronnenberg von 50 auf 30 km/h senken.

Dabei geht es um die L389 sowie die Kreisstraßen 228, 233, 234 und 235. Diese liegen im Zuständigkeitsbereich der Region Hannover. Der Feuerschutzausschuss der Stadt Ronnenberg will sich am Mittwoch mit einem Antrag an die Region beschäftigen, die Straßen in das "Modellprojekt Tempo 30" des Verkehrsministeriums aufzunehmen. Anfang Oktober hatte die Region den Kommunen angeboten, die vorgeschlagenen Straßen zusammenzufassen und zu überprüfen, ob sie am Modellprojekt des Landes teilnehmen können. Über den Antrag muss abschließen der Ronnenberger Rat entscheiden, der am 13. Dezember zu seiner nächsten Sitzung zusammentritt.