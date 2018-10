11.10.2018 16:54 | von: Arne Böwig

Schlägerei-Opfer verstorben

Kategorie aktuelle Nachrichten

Der 40-Jährige, der am Montag auf der Limmerstraße zusammengeschlagen wurde, ist tot.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten, erlag er am Donnerstag Nachmittag seinen schweren Verletzungen. Ein Radfahrer hatte den Fußgänger in Linden-Nord attackiert, weil dieser die Straße überquert und den 28-Jährigen dabei offenbar behindert hatte. Nach einem Streit schlug der Mann aus Linden-Nord dem 40-Jährigen mehrfach ins Gesicht, sodass er letztlich bewusstlos zu Boden ging.