04.01.2019 10:30 | von: Dimitra Harlis

Schlaudraff kehrt zu Hannover 96 zurück

Kategorie aktuelle Nachrichten

Jan Schlaudraff wird in der kommenden Saison als Assistent der Sportlichen Leitung zu Hannover 96 zurückkehren.

Der 35-Jährige hatte seine Profikarriere 2015 nach 140 Bundesligaspielen für den Club beendet. In seiner neuen Funktion wird Schlaudraff eng mit Manager Horst Heldt und dem Sportlichen Leiter Gerhart Zuber zusammenarbeiten. Er sei durch und durch ein Roter, in Hannover zu Hause und kenne deshalb das Umfeld des Vereins bestens, so Heldt.