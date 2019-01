15.01.2019 10:51 | von: Kasper Weist

Schnelleres Internet für die Region

41 Orte in 13 Kommunen der Region bekommen ab heute schnelleres Internet.

In Langenhagen ist am Vormittag der symbolische Startknopf für das neu ausgebaute Breitbandnetz gedrückt worden. Ein knappes Jahr hat der Ausbau gedauert, jetzt sind Geschwindigkeiten von bis zu 100 M/bits im Download möglich. Umgesetzt wurde der Breitbandausbau von der Telekom und Nothern Access. Mit den Arbeiten sollten die sogenannten "weißen Flecken" in der Region beseitigt werden: Rund 5.300 Haushalte und 290 Unternehmen profitieren von der Maßnahme. Der Breitbandausbau wurde vom Bund mit Mitteln in Höhe von 1,15 Millionen Euro gefördert. Der kommunale Eigenanteil der Region beträgt 330.000 Euro.