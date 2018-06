21.06.2018 08:52 | von: Björn Schönfeld

Schon wieder Streit um Nahverkehr

Im hannoveraner Bauausschuss hagelte es gestern Kritik an der Region.

Stein des Anstoßes ist der Nahverkehr: Vor zwei Wochen hatte der zuständige Regionsausschuss beschlossen, die Wasserstadt Limmer nicht an das Stadtbahnnetz anzuschließen. Von den geplanten 3.000 Bewohnern des Neubaugebietes würde höchstens ein Drittel das Angebot nutzen - das sei schlicht und einfach nicht rentabel. In der Stadtpolitik hat das über Parteigrenzen hinweg heftige Kritik ausgelöst, einzelne Ratsleute stellten sogar die Zusammenarbeit mit der Region in Sachen Nahverkehr in Frage. Die Stadt hatte sich einstimmig für den Anschluss der Wasserstadt Limmer an das Stadtbahnnetz ausgesprochen. Jetzt wird bereits nach eigenen Lösungen gesucht.