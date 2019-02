07.02.2019 14:46 | von: Arne Böwig

Schostock gibt Ausblick auf die Freiwilligenbörse

Wenige Wochen vor dem Start der achten „Freiwilligenbörse Hannover“ hat Oberbürgermeister Stefan Schostok heute das Programm vorgestellt.

Die bereits achte Ausgabe des Forums findet in diesem Jahr im Kultuzentrum Pavillon statt. Erstmals können sich Besucher in den vier Themenbereichen Kultur, Sport, Umwelt und Soziales informieren. Schirmherr Oberbürgermeister Stefan Schostok sieht die Freiwilligenbörse als einen Treffpunkt an. Die Freiwilligenbörse Hannover richtet sich an alle, die Interesse an einem Ehrenamt haben, und findet am 02. März statt.