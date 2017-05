31.05.2017 10:04 | von: Cord Dunkmann

Schüler in Lichtgeschwindigkeit unterwegs

Heute findet in Langenhagen der Schülerwettbewerb "Mit Licht-Geschwindkeit" statt.

Beim ersten SolarCup treten knapp 300 Schüler mit selbst gebauten Solar-Flitzern gegeneinander an. Insgesamt nehmen rund 130 Teams aus der Region Hannover, Hildesheim, Hameln und Schaumburg am Wettrennen teil. Im Vorfeld erhielten die Schüler der 5. bis 10 Klasse Solarmodule und Solargetriebemotoren von der Stiftung NiedersachsenMetall. In Teams von mindestens zwei Schülern konstruierten sie eigenverantwortlich die Solar-Flitzer. Heute treten sie in einem Rennen gegeneinander an.