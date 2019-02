20.02.2019 06:48 | von: Kai Rapke

Schulen in der Region ausgezeichnet

Die Würde des Menschen ist unanstastbar - so lautet der erste Artikel des Grundgesetzes. 25 Schulen in der Region haben sich im Rahmen eines Schulwettbewerbs mit dem Thema beschäftigt, wie die Verfassung rund 70 Jahre nach Inkrafttreten heute in der Praxis aussieht.

Für ihre künsterlisch-kreativen Beiträge, sind sie gestern von der Region Hannover ausgezeichnet worden. Der erste Platz in der Kategorie Sekundarstufe l ist dabei gleich zweimal vergeben worden. Die Heisterbergschule Hannover sowie die IGS Südstadt können sich je über ein Preisgeld von 3.500 Euro freuen. In der Kategorie Sekundarstufe ll war die Schiller Schule Hannover erfolgreich. Sie gewannen für ihren Beitrag 4.000 Euro.