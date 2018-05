18.05.2018 12:39 | von: Björn Schönfeld

Schullandheime werden immer beliebter

Fast 34 einhalb Tausend Übernachtungen hat die Region 2017 in ihren Außendependancen gezählt – den Schullandheimen im Harz, in Hameln und auf Föhr. Das ist ein neuer Rekord.

Um knapp 3,8% konnten die Schullandheime ihre Auslastung damit im vergleich zum Vorjahr steigern. Mit über 10% Steigerung liegt das Haus in Nieblum auf Föhr an der Spitze. Damit stabilisiert sich der Zuwachs an Übernachtungen auf der Nordseeinsel nach einem Abwärtstrend der letzten Jahre. Etwa die Hälfte aller Besucher sind in allen drei Landheimen Schulklassen.Zwischen einem Drittel und der Hälfte kommen aus der Region Hannover. Gerade das Landheim in Torfhaus im Harz ist auch überregional beliebt – fast 780 Besucher aus dem Ausland hat es im letzten Jahr in den Harz gezogen.