30.10.2018 12:00 | von: Arne Böwig

Schwangere Radfahrerin angefahren

Eine schwangere Radfahrerin ist am Montagmittag in der Innenstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden.

Trotz einer für sie rot zeigenden Ampel überquerte die 31-jährige am Aegi alle drei Fahrspuren für Autos in Richtung Friedrichswall. Auf dem dritten Fahrstreifen erfasste ein BMW X5, an dessen Steuer ein 62-Jähriger saß, die Radfahrerin. Die Frau stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. Nach Angaben der Polizei ist bei dem Unfall ein Schaden von 6000 Euro entstanden.