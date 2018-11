19.11.2018 10:34 | von: Kai Rapke

Schwerer Brand in Barsinghausen

In Barsinghausen kam es am Wochenende zu einem schweren Brand in einem Zweifamilienhaus.

Aus bisher unbekannter Ursache geriet das Gebäude in Flammen und wurde dabei vollständig zerstört. Die Freiwilligen Feuerwehren Barsinghausen, Egestorf und Kirchdorf konnte das Feuer löschen, auf Grund des hohen Schadens ist das Gebäude aktuell nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 300.000 Euro.