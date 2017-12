22.12.2017 08:26 | von: Björn Schönfeld

Schwerer Verkehrsunfall in der City

Bei einem Verkehrsunfall in der Luisenstraße ist am Abend ein Fahrradfahrer lebensgefährlich verletzt worden.

Der 32-Jährige überholte laut Polizei ein Taxi, das in zweiter Reihe geparkt war. Genau in dem Moment öffnete die Passagierin des Taxis, eine 52-Jährige Frau, die Autotür - wohl ohne auf den Verkehr zu achten. Der Radfahrer blieb mit dem Lenker an der Tür hängen und stürzte. Dabei zog er sich lebensbedrohliche Kopfverletzungen zu. Er wurde per Rettungswagen in eine Klinik transportiert.